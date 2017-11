DAX 30: Allzeithoch vor Fed- Showdown

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach der feiertagsbedingten Zwangspause präsentiert sich das Frankfurter Börsenbarometer (DAX 30) äußerst gut gestimmt. Vorbörslich kann mit 13.370 Zählern nach IG- Taxierung ein neues Allzeithoch markiert werden. Die Kauflaune hält somit vor dem wichtigen FED- Zinsentscheid weiter an und kreiert eine vorweihnachtliche Stimmung im DAX 30. Die laufende Berichtssaison sowie ein erster Appetizer (ADP- Daten) auf die am Freitag anstehenden US- Arbeitsmarktdaten werden ebenfalls heute laut.