DAX - 3000 Punkte mit den nächsten 2 Trades!

Der DAX hat unseren Zielbereich erreicht, welchen wir gestern ausgegeben haben. Es verbleibt hier aber ohne Frage noch etwas Potential nach oben, insbesondere beim Betrachten des Kassa Charts, muss noch mit einem weiteren Anstieg in der Größenordnung von 200 Punkten gerechnet werden. Das Ziel der anschließenden Welle 4 Korrektur, liegt ausgehend vom aktuellen Hoch im Bereich von 11600 bis 11200 Punkten. Wir werden diese Zone im weiteren Verlauf gegebenenfalls noch präziser anpassen, sollte sich das aktuelle Hoch weiter ausbauen.Damit sind im DAX nun ein Short und ein darauf folgender Long Trade hinterlegt. Der Short hat das Potenzial ca. 1000 Punkte Rendite zu erbringen. Der nachfolgende Long Trade hat ein Potenzial von 2000 Punkten.Somit haben die kommenden Trades im DAX insgesamt ein Kurspotential von 3000 Punkten.Diese Summen mögen hoch erscheinen, für manche fast unglaublich, wir möchten jedoch daran erinnern, dass wir im Jahr 2016 in 6 Trades aus unseren Zielbereichen heraus knapp 6400 Punkte realisiert haben.Damit sind wir Deutschlands akkurateste Dax Analyse. Wenn Sie noch heute das DAX Abonnement abschließen erhalten Sie die tagesaktuelle Analyse mit den entsprechenden Tradingbereichen.Der Trade kann sich bei der derzeitigen DAX Volatilität in Kürze ausspielen. Wenn Sie dabei sein möchten, handeln Sie jetzt!Wenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen und wöchentlichen Analysen zu WTI, S&P 500, EUR/USD, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de .© Philip Hopf Hopf-Klinkmüller Capital Management KG