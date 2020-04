DAX: Auch im 2. Anlauf gescheitert! Neue Abwärtswelle?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Unsicherheit bleibt beim deutschen Leitindex weiterhin groß! In unserer Analyse vom 31.03.20 DAX: Wird die Lücke jetzt geschlossen? hatten wir bereits über die aktuelle charttechnische Situation berichtet. Erneut gelang es den deutschen Blue Chips nicht, die noch offene Kurslücke bei 10390 zu schließen (siehe Chart). Dem Dax geht somit langsam "die Luft aus", dies signalisieren auch die Indikatoren Stochastic Slow und MACD All, welche sich bereits wieder im oberen Bereich befinden. Damit wird die Wahrscheinlichkeit einer neuerlichen Abwärtsbewegung immer größer! Am Donnerstag Mittag notiert der DAX aktuell bei 9572 Punkten.

