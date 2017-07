DAX – 260 Prozent bis März nicht ausgeschlossen

In Frankreich und Luxemburg feiern die Sport-Fans am Dienstag den Radsport, in London steht alles im Zeichen von Erdbeeren und Tennis und in den USA bleiben die Börsen aufgrund des Unabhängigkeitstags geschlossen. Denkbar das die Anleger an einem ruhigen Handelstag die Zinssorgen der vergangenen Woche etwas verdrängen. Sollte der DAX seine Erholungstendenzen fortsetzen, empfehlen wir besonders den Inliner SC3GGP zur Absicherung. Die Barrieren liegen bei 10.600 und 13.400 Punkten und der Schein läuft bis März 2018. Bis dahin beträgt die Rendite 260 Prozent.

Natürlich fällt dieses Produkt in die höchste Risikoklasse und ist als Ergänzung im Depot gedacht – das Chance-Risiko Verhältnis überzeugt jedoch.

Nachdem Investoren in den ersten Monaten des Jahres stark in europäische Aktien investierten und auf die lockere Geldpolitik der EZB setzten, könnte nun ein Umdenken einsetzen. Bis zur Zinswende vergeht natürlich noch viel Zeit, an den Märkten wird aber die Zukunft gehandelt. Und hier zeigt die scharfe Euro-Aufwertung eine klare Botschaft: Im September wird die EZB wohl durchblicken lassen, ab wann und wie stark die monatlichen Anleihekäufe in 2018 reduziert werden.

Wir empfehlen zudem folgende Inliner auf Euro/US-Dollar – im Risiko aufsteigend: DM2CS5 , DM2CR4 , DM2CQL Wer klassische Knock-Outs bevorzugt, greift zur PR5EP6.

Erinnerungen an Ben Bernanke

Damit liegt für die liquiditätsverwöhnten europäischen Aktienmärkte eine ähnliche Situation vor wie im Juni 2013, als Fed-Chef Ben Bernanke eine Reduzierung der Anleihekäufe ankündigte. Die Aussicht auf weniger Liquidität drückte damals den S&P 500 innerhalb von wenigen Tagen um fünf Prozent, anschließend ging die Aufwärtsbewegung weiter. Zugleich zogen auch die Renditen am Anleihemarkt kräftig an.

Ein ähnlich ungewöhnliches Marktverhalten ist auch jetzt zu erwarten. Sollten die Zinsen weiter steigen, wäre mittelfristig mit einer anhaltenden Euro-Aufwertung zu rechnen, während am Aktienmarkt vor allem zinsreagible Papiere wie die Versorger und Wachstumswerte mit hohem Kapitalbedarf überdurchschnittlich leiden könnten. Positiv ist das Umfeld hingegen für Finanzwerte, wie die vergangenen Tage bereits gezeigt haben.