DAX: 200-Tagelinie im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Risikoaversion an den Finanzmärkten ist mit der Vermeidung von Neuwahlen in Italien und der Hoffnung, dass sich die Wirtschafts- und Finanzpolitik in Spanien auch ohne Rajoy nicht groß ändern wird, gesunken, so die Analysten der Helaba.









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Zudem habe sich der Handelskonflikt mit den USA zuletzt nicht weiter negativ auf die Aktienmärkte niedergeschlagen. Zwar bleibe das politische Umfeld schwierig und die Stimmung könne jederzeit wieder kippen, am Freitag habe aber der(ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) den Handel mit einem Plus von 0,95% bei 12.724 Punkten beenden können. Einfluss von der Konjunkturseite sei zunächst nicht zu erwarten, denn in dieser Woche stünden nur wenige wichtige Datenveröffentlichungen auf dem Programm. Erholt hätten sich am Freitag die Anteilsscheine der(ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100) und der(ISIN: DE0005140008, WKN: 514000). Das größte deutsche Geldhaus habe aufgrund von Meldungen unter Druck gestanden, wonach die Tochter in den USA von US-Aufsehern als Problemfall eingestuft werde.An der Tageskerze des DAX sei am Freitag ein langer oberer Schatten entstanden. Zudem sei der Index mit einem deutlich unterhalb des Tageshochs notierenden Schlusskurses einerseits an der 144er-Durschnittslinie (12.776) und andererseits am vielbeachteten 200-Tagedurchschnitt (12.734) gescheitert. Es sei davon auszugehen, dass die genannten Levels auch in den kommenden Tagen eine wichtige Rolle spielen würden, zumal auf erstgenannte Marke die untere Begrenzung von Andrews' Pitchfork (auf Monatsbasis) entfalle und damit ein Cluster geformt werde. Bemerkenswert sei auch, dass die Kerze für den Monat Mai nahezu einem idealtypischen, so genannten "gravestone doji" entsprochen habe. Derartige Candles sollten, wie der Name bereits verdeutliche, im Sinne eines Warnhinweises, durchaus ernst genommen werden, zumal verschiedene Indikatoren ebenfalls Schwächeanzeichen signalisieren würden. (04.06.2018/ac/a/m)