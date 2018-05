DAX® (1 Hour) - Gelingt der Ausbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":























Gelingt der Ausbruch?





Tendenziell freundlich, allerdings ohne bullischen Ausbruch – so lässt sich die DAX®-Sitzung

vom Mittwoch zusammen fassen. Mit 0,54 Prozent fiel die Handelsspanne sogar noch einmal

etwas niedriger aus als tags zuvor. Höchst interessant zudem das Tageshoch: die 13.030

Punkte lagen lediglich um vier Zähler unter dem Dreimonatshoch vom 10. Mai, wodurch

jedoch der dortige Widerstand bestätigt wurde. Gelingt der Ausbruch, könnte eine frische

Rallye Richtung 13.137/13.159 Zähler initiiert werden. Auf dem Niveau liegen zwei

markante DAX®-Zwischentiefs von Mitte und Ende Januar. Darüber könnte die Rally dann

weiter bis zur 13.300er-Zone laufen. Als sehr nahe Unterstützung etabliert hat sich

dagegen der 55-Stunden-Durchschnitt, welcher bei derzeit 12.972 Punkten verläuft.

Ungleich wichtiger ist aber natürlich der Fortbestand der sechswöchigen Aufwärtstrendgeraden

im Stundenchart, der inzwischen die horizontale Intraday-Zone um 12.855 Punkte verstärkt.

Nach einem Durchbruch könnte die dann vorherrschende Korrektur bis zu den Gleitenden

Durchschnitten der letzten 200 Tage und 200 Stunden um 12.695/12.710 Zähler reichen.





















DAX® (1 Hour)











































Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?

































HSBC Trinkaus

& Burkhardt AG



Derivatives Public Distribution



Königsallee 21-23



40212 Düsseldorf



kostenlose Infoline: 0800/4000 910



Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)



Hotline für Berater: 0211/910-4722



Fax: 0211/910-91936



Homepage: www.hsbc-zertifikate.de



E-Mail: zertifikate@hsbc.de



















---------------------------------------------------------------------Diese E-Mail sowie eventuelle Anhänge enthalten vertrauliche und / oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren oder Speichern sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail sind nicht gestattet.This e-mail and any attachments may contain confidential and / or privileged information. If you are not the intended recipient or have received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy this e-mail . Any unauthorized copying, storing, disclosure or distribution of the contents of this e-mail is strictly forbidden.---------------------------------------------------------------------HSBC Trinkaus & Burkhardt AGSitz: Düsseldorf, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, Handelsregister: Amtsgericht Düsseldorf HRB 54447Mitglieder des Vorstands: Carola Gräfin v. Schmettow (Sprecherin), Dr. Rudolf Apenbrink, Paul Hagen, Fredun Mazaheri, Dr. Jan WilmannsVorsitzender des Aufsichtsrats: Andreas Schmitz