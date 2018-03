DAX® (1 Hour) - Anhaltender Abwärtstrend

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":























Ganz wunderbar funktioniert hat beim DAX® die Fibonacci-Analyse, denn mit dem Elfmonatstief

vom Montag wurde, wie bereits berichtet, die 38,2-Prozent-Korrektur der im Februar

2016 begonnenen Aufwärtsbewegung punktgenau abgearbeitet. Zudem kam es gleichzeitig

im Kerzenchart auf Stundenbasis zu einem (allerdings nicht ganz idealtypischen) sogenannten

Hammer. Damit wurde ein kurzfristiges Kaufsignal generiert. Dieses wiederum trieb

den Index bereits zu einer recht kräftigen Erholung, die zeitweise bis über 12.000

Punkte hinauf reichte. Diese runde Marke konnte dann jedoch auf Schlusskursbasis doch

noch nicht behauptet werden. Zunächst befinden wir uns damit im „neutralen Gefilde“,

und zwar solange einerseits das jüngste Low behauptet wird und andererseits der Ausbruch

aus dem im Januar begonnenen Abwärtstrend nicht gelingt. Zusammen mit dem 200-Stunden-Durchschnitt

ergibt sich für heute ein Widerstand im Bereich von etwa 12.210/12.230 Punkte und

es braucht einigen Optimismus, damit dieser schon jetzt Erfolg versprechend angegriffen

werden kann. Die schwache Performance im späten Wall-Street-Handel lässt für den heutigen

DAX-Auftakt aber ohnehin erst einmal Gegenwind erwarten.





















