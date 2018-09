DAX vor 1.000-Punkte-Rally? - Wiederentdeckter Nikkei hat es vorgemacht

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Wer heute zu stark auf den "Hexensabbat", also den dreifachen Verfallstag an der Terminbörse, achtet, übersieht eventuell den großen Trend im Deutschen Aktienindex. Der Index könnte in den kommenden Wochen weitere 1.000 Punkte nach oben springen. Die Börse spielt nun das Szenario eines bald nicht mehr ausschließlich republikanisch geführten Senats und eines dadurch ausgebremsten US-Präsidenten Trump.Der japanische Nikkei 225 Index steigt wie von der Tarantel gestochen, allein acht Prozent im September - steil aufwärts wie der Dow Jones. Der japanischen Wirtschaft geht es gut. Der amerikanischen Wirtschaft geht es gut. Zwischen japanischen und amerikanischen Aktien aber ist eine Bewertungslücke aufgerissen. Investoren kaufen seit dem Ende der Sommerpause massiv günstige japanische Aktien.Es ist gut vorstellbar, dass so bald auch der DAX entdeckt wird und hier Anleger beherzt zugreifen. Denn auch der deutschen Wirtschaft geht es gut. Und der DAX ist quasi der Nikkei vor drei, vier Wochen. Er liegt am Boden, läuft nur seitwärts und hat die Rally an der Wall Street nicht mitgemacht. Ein Plus von acht Prozent im DAX so wie im Nikkei würden 1.000 Punkte nach oben bedeuten.Der Euro ist gestern über den Widerstand bei 1,1725 US-Dollar ausgebrochen. Tendenziell steigt Gold, wenn der Euro steigt. Im Tageschart liegt ein charttechnischer Boden im Goldpreis vor. Bei 1.211 Dollar liegt ein Widerstand. Bricht der, wäre technisch Platz bis 1.243 Dollar. Und Gold wurde in den vergangenen Monaten stark leerverkauft. Außerdem besteht die Aussicht auf einen stärkeren chinesischen Yuan. Die Währung fällt seit Mitte Juni, bewegt sich seit August wieder seitwärts. Und was macht Gold? Es hat sich wie die chinesische Währung entwickelt. Wer also auf eine Entspannung im Zollstreit setzt, könnte Gold interessant finden. DisclaimerDie Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren.Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.