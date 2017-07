DAX: 189 Prozent p.a. in 6 Wochen

Am 20. Juni erklomm der Deutsche Aktienindex, kurz DAX, ein neues Allzeithoch bei 12.951 Punkten. Ein paar Tage zuvor siegte Frankreichs neuer Präsident Emmanuel Macron mit absoluter Mehrheit bei den Parlamentswahlen - dies sorgte für ein prima Klima an den europäischen Aktienmärkten. Bislang aber konnte der DAX die in erster Linie psychologisch bedeutsame Marke von 13.000 Zählern nicht knacken. Der Respekt vor der runden Marke scheint doch relativ groß. Hinzu kommt die Saisonalität. So gilt der Urlaubsmonat August nach statistischen Erhebungen der vergangenen Jahrzehnte als einer der miesesten Monate eines Börsenjahres. Der Juli gilt laut Statistik eher als durchschnittlicher Börsenmonat mit freundlicher Tendenz. Generell deutet einiges darauf hin, dass der DAX in den vergangenen Monaten sein Pulver erst einmal verballert hat. 9 Prozent Kursgewinn seit Jahresbeginn sind schließlich auch kein Pappenstil.

Zum Chart. Das eben erwähnte Allzeithoch stellt bei 12.951 Punkten einen starken Widerstand dar. Die runde Marke von 13.000 Punkten gilt zudem als eine Art psychologische Barriere. Nach unten hin bieten die Kurs-Tiefpunkte von April bei 11.942 Punkten und von März bei 11.904 Punkten Unterstützungsmarken. Der mittelfristige Aufwärtstrend, welcher aktuell bei etwa 11.800 Zählern verläuft, könnte den Kurs ebenso unterstützen wie die 200-Tage-Linie. Der gleitende Durchschnitt befindet sich aktuell bei 11.657 Punkten.

DAX (Tageschart in Punkten):

Strategie

Mit einem Inline-Optionsschein auf den DAX (WKN SC2J9Q) können risikofreudige Anleger in etwa sechs Wochen eine maximale Rendite von 16,5 Prozent oder 189 Prozent p.a. erzielen, wenn sich der DAX bis einschließlich 18.08.2017 durchgehend zwischen den beiden Knockout-Schwellen von 11.400 und 13.200 Punkten bewegt. Nach unten haben die Notierungen aktuell einen Abstand von 8 Prozent. Nach oben sind es 6 Prozent. Wenn der DAX unter die Marke von 11.600 Punkten fällt oder die runde Marke von 13.000 Punkten überwinden kann, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige wie auch rasche Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden.