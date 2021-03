DAX – 15.000 Punkte voraus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der deutsche Leitindex DAX konnte in der vorangegangenen Woche einen neuen Höchststand ausbilden. Die Rally scheint jedoch noch längst nicht vorüber und so sollte es, nach der aktuellen Konsolidierung auf hohem Niveau, in Kürze neue Rekordstände geben können. Der erst kürzlich aktivierte bullische Wendetermin vom 22. März bestätigt diese Annahme. Ein Anstieg über 14.800 Punkte per Tagesschlussstand dürfte in der Folge zur Einstellung der runden Kursmarke von 15.000 Punkten führen. Oberhalb dessen warten die abgeleiteten Fibonacci-Extension-Niveaus von 15.268 sowie 15.561 Punkte auf Erreichung. Zwischengeschaltete Rücksetzer bleiben dabei ungefährlich. Insbesondere so lange die frisch etablierte Unterstützung bei 14.400 Punkten verteidigt werden kann.





Ein Rückgang darunter würde kurzfristig weitere Abgaben einleiten. Verluste bis 14.165 bzw.14.000 Punkte müssten hierbei einkalkuliert werden, bevor an der Aufwärtstrendlinie seit Dezember 2020 wieder verstärkte Nachfrage aufkommen könnte.



Hinweis:

Innerhalb unserer Handelsstrategie kommen drei spezielle Analysemethoden zum Einsatz. In diesem Artikel wurden lediglich Teilaspekte publiziert und stellt kein vollständiges Handelssystem dar.



Trotz sorgfältiger Analyse übernimmt Global Investa keine Gewähr für Inhalt, Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Die bereitgestellten Informationen stellen insbesondere keine Anlageberatung, Kaufempfehlung oder Anlagevermittlung dar und können keinesfalls eine anleger- und anlagegerechte Beratung durch einen professionellen Anlageberater, der die individuellen wirtschaftlichen Verhältnisse und den Erfahrungsstand des Kunden berücksichtigt, ersetzen.