DAX 15.000 mit Hebel umsetzen

“Aktie, Optionsschein oder Turbo? Put oder Call? Hebelprodukte mit oder ohne Knock-Out? Wie bitte?” Anleger sehen sich heutzutage einer Vielzahl von Produkttypen gegenüber und gerade für Börseneinsteiger kann diese Angebotsvielfalt sehr erdrückend und unübersichtlich sein. In unsererfinden sich dabei auch immer wieder Optionsscheine, wie beispielsweise das Papier(Call) oder(Put) auf den DAX. Keiner Extra-Tipp – Super-Bullen kaufen Calls mit Basis bei 15.000 oder gar 16.000, beispielsweise denWir möchten mit Blick auf die Volatilität Optionsscheine in den Fokus rücken. Diese sind derzeit wieder sehr attraktiv, da die Vola entscheidend ist bei der Preisbildung.

Optionsscheine geben dem Inhaber das Recht eine bestimmte Menge des Basiswerts zu einem bestimmten Basispreis jederzeit während der Laufzeit (amerikanisch) oder am Laufzeitende (europäisch) zu kaufen (Call-Optionsschein) oder zu verkaufen (Put-Optionsschein). In der Praxis findet am Laufzeitende in der Regel ein so genannter Barausgleich statt oder die Optionsscheine werden vor Laufzeitende verkauft.

Nicht zu verachten ist bei Optionsscheinen der Einfluss der Volatilität. Je höher die Schwankungsbreite der Basiswerte am Markt ist, desto teurer in der Regel die Optionsscheine. Klar, wenn man als Anleger davon ausgeht am Laufzeitende eine Option gewinnbringend einsetzen zu können, verteuert sich diese natürlich.

Aus diesem Grund waren Scheine ab Mitte 2008 bis Anfang 2009 auch nicht von Vorteil, da die Schwankungsbreite der Basiswerte, die Volatilität, einfach zu hoch war. Dies verteuerte über den Volatilitätseinfluss fast sämtliche Optionsscheine immens. Die aktuell niedrige Volatilität sorgt entsprechend dafür, dass die Scheine verhältnismässig günstig zu erwerben sind.

Optionsscheine als Alternative zum direkten Investment

Optionsscheine bieten eine deutlich überproportionale (gehebelte) Teilnahme an Kursentwicklungen des Basiswerts, und zwar in beide Richtungen. Tritt die Markterwartung des Anlegers ein, winkt eine überdurchschnittlich hohe Rendite oder gar eine Vervielfachung des Kapitaleinsatzes. Andernfalls drohen allerdings ebenso deutliche Verluste.

Ein Totalverlust tritt ein, wenn am Laufzeitende der Basispreis unterschritten (Call-Optionsschein) beziehungsweise überschritten (Put-Optionsschein) ist. Der Wert eines Optionsscheins während der Laufzeit wird neben dem Kurs des Basiswerts noch von anderen Preisbildungsfaktoren erheblich beeinflusst.

Das Wichtigste zusammengefasst…

Markterwartung

Call-Optionsschein - Steigender Basiswert / Steigende Volatilität

Put-Optionsschein - Fallender Basiswert / Steigende Volatilität

Vorteile/Chancen

Unbegrenzte Teilnahme an der Kursentwicklung des Basiswerts

Überproportionale Gewinne aufgrund der Hebelwirkung möglich

Bereits relativ geringer Kapitaleinsatz kann zu hohen Gewinnen führen

Nachteile/Risiken

Ständige Überwachung erforderlich

Überproportionale Verluste aufgrund der Hebelwirkung möglich

Totalverlustrisiko sehr viel höher als bei anderen Zertifikate – Gattungen

Unterschiedliche Preisbildungsfaktoren (Basiswertentwicklung /

Volatilität/Restlaufzeit/Zinssätze/Dividendenentwicklung)

Der Anleger trägt das Emittentenrisiko

Quelle: DDV / eigene Recherche