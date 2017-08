DAX: 152 Prozent p.a. in 8 Wochen

Der Aktienmarkt befindet sich derzeit in einer saisonal schwierigen Phase. Mit einem Inline-Optionsschein auf den DAX können risikofreudige Anleger in nur wenigen Wochen eine durchaus stattliche Seitwärtsrendite erzielen.

Am 20. Juni erklomm der DAX ein neues Allzeithoch bei 12.951 Punkten. Seitdem ging es schleichend abwärts für Deutschlands Börsenbarometer. Ist es draußen heiß, kühlt der DAX nicht selten ab. Im Sommer lässt es der DAX dem entsprechend öfter mal an Dynamik vermissen. Insbesondere in den Urlaubsmonaten August und September hat der Aktienmarkt mit einer negativen Saisonalität zu kämpfen. Dies zeigen statistische Erhebungen der vergangenen Jahrzehnte. Aufgrund der Urlaubszeit sind die Umsatzvolumina an der Börse in diesen beiden Monaten geringer, so dass schon kleinere Orders größere Kursbewegungen auslösen können.

Zum Chart. Das eben erwähnte Allzeithoch stellt bei 12.951 Punkten einen starken Widerstand dar. Das Juli-Hoch bei 12.676 Zählern sowie der kurzfristige Abwärtstrend, welcher aktuell bei etwa 12.250 Punkten verläuft, sind Hürden, die der DAX erst einmal überwinden muss, um wieder Richtung Allzeithoch schauen zu können. Nach unten hin stellen die 200-Tage-Linie bei aktuell 11.973 Punkten sowie das aktuelle Monatstief bei 11.935 Zählern Unterstützungen dar. Das aktuelle Jahrestief bei 11.415 Punkten gilt als signifikante Unterstützungsmarke.

DAX (Tageschart in Punkten):

Strategie

Mit einem Inline-Optionsschein auf den DAX (WKN SC1ZSD) können risikofreudige Anleger in etwa acht Wochen eine maximale Rendite von 18,5 Prozent oder 152 Prozent p.a. erzielen, wenn sich der DAX bis einschließlich 20.10.2017 durchgehend zwischen den beiden Knockout-Schwellen von 11.000 und 13.200 Punkten bewegt. Nach unten haben die Notierungen aktuell einen Abstand von 9,5 Prozent. Nach oben sind es 8,5 Prozent. Wenn der DAX unter das aktuelle Jahrestief bei 11.415 Punkten fällt oder die runde Marke von 13.000 Punkten überwinden kann, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige wie auch rasche Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden.





Seitwärtstendenz

Kennzahlen (Stand: 22.08.2017, 09.25 Uhr)

WKN: SC1ZSD Akt. Kurs: 8,34 – 8,44 Euro Untere Schwelle: 11.000 Punkte

Obere Schwelle:

13.200 Punkte

Laufzeit: 20.10.2017

Typ: Inline-Optionsschein Emittent: Société Générale Basiswert DAX

Kursziel: 10 Euro (max. Betrag)

Kurschance: 18,5% (152% p.a.)

