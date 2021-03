DAX - 15000 geknackt und noch lange kein Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":





Im DAX erleben wir derzeit wie erwartet einen strammen Anstieg und sehen den deutschen Leitindex dabei neue Allzeithochs ausbauen.

Wir hatten dazu am 25.03.2021 eine Kurznachricht per Mail verschickt, in welcher ein Tradingbereich benannt wurde welcher zu Hinterlegung von Long Positionen genutzt werden kann. Die Original Kurznachricht lautete wie folgt:

Blicken wir auf den heutigen Chart, so konnten die 14444 auf der Oberseite angelaufen werden, wir hinterlegten dort Limit Order (automatische Kauforder) die bei 14444 ausgelöst wurden und nehmen die Bewegung nun mit nach oben.

Die gesamte Bewegung sollte sich bis über 15295 Punkte erstrecken. Erst darüber rechnen wir mit einer größeren Korrektur, die aber nötig ist, damit die Bullen für einen Ansturm auf die 16000er Region gesattelt werden können.

Langfristig befinden wir uns auf dem Weg in unser vor 3 Monaten benanntes Kursziel von 17000-18000 Punkten für 2021.

Wir werden auf dem Weg dorthin wahrscheinlich noch 3-4 Möglichkeiten aufzeigen unsere Zielbereiche für Einstiege zu nutzen.

