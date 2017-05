DAX 13.000 – schon am Montag?

Kein Halten beim DAX. Freitag Abend vor Macron feiert der Markt, als wäre der Erlöser persönlich ab Sonntag im Pariser Palast zugegen. (Wir halten dies nun doch etwas für überzogen, schaut man sich mal an, wie DAX und CAC 40 den Dow seit Wochen abgehängt haben.undnicht überschreiten. Nach unten ist genug Luft. Spekulativ, doch stoppt der DAX seine Jagd, zahlen sich diese Scheine antizyklisch voll aus. Ach ja – 13.000 am Montag sind denkbar, falls die Investoren völlig durchdrehen. Im Ayondo-Depot haben wir dennoch Gewinne kassiert. Das Jahr läuft brillant und so soll es bleiben. Es genügt erstmal.