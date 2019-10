DAX: 13.000 Punkte bleiben in greifbarer Nähe

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Mit freundlichen Vorgaben aus den USA und Asien im Rücken notiert der DAX am Dienstag stabil auf hohem Niveau. Bei 12.940 Punkten bleibt die runde Marke von 13.000 Punkten weiter in greifbarer Nähe. Zum Wochenstart war das deutsche Aktienbarometer bis auf 12.986 Zähler geklettert – ein neues Jahreshoch.Für Kauflaune an den Aktienmärkten sorgen Entspannungssignale im Handelskonflikt zwischen den USA und China. So könnte beim Gipfeltreffen der beiden im kommenden Monat in Chile bereits der erste Teil des Handelsabkommens unterzeichnet werden.Frische Impulse kommen insbesondere von den zahlreichen Unternehmensbilanzen. Am Abend haben in den USA u.a. Alphabet und Beyond Meat für Aufmerksamkeit gesorgt. Der Mutterkonzern der Suchmaschine Google verfehlt die Gewinn-Erwartungen der Analysten. Der Gewinn im dritten Quartal wuchs auf 7,1 Milliarden Dollar, während Analysten im Vorfeld 8,8 Milliarden Dollar erwartet hatten.Der Hype um vegane Burger hält an und hat Beyond Meat erstmal einen Quartalsgewinn beschert. Unter dem Strich erzielte das Unternehmen einen Gewinn von 4,1 Millionen Dollar, nachdem vor einem Jahr noch ein Verlust von 9,3 Millionen zu Buche gestanden hatte. Zudem wurde die Umsatzprognose angehoben. Die Aktie verliert rund 15 Prozent, was auch an der verschärften Konkurrenzsituation liegt. Beyond Meat kündigte an, zukünftig verstärkt Rabatt- und Werbeaktionen anzubieten.Mit Blick auf die deutschen Unternehmen fällt besonders die Fresenius-Familie ins Auge. Fresenius und FMC führen die Gewinnerliste in der ersten Börsenliga an und gewinnen 5,5 bzw. 4,5 Prozent. Beide Unternehmen hatten die Erwartungen der Analysten übertroffen.Für die Aktie von Varta gibt es am Dienstag kein Halten mehr. Nach einem erneuten Wachstumssprung hat der Batteriehersteller zum dritten Mal in diesem Jahr seine Prognose angehoben. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 22 Prozent auf 242,8 Millionen Euro. Das bereinigte Ebitda legte um 66,5 Prozent auf 63,0 Millionen zu. Für die Aktie geht es knapp sieben Prozent auf 101,80 – ein neues Rekordhoch.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.