DAX bei 12.600 – Airlines unter Druck

Nach dem auch für viele Börsianer langen Wochenende mit Himmelfahrt und Brückentag lassen es die Händler auch heute ruhig angehen. Der DAX notiert zur Stunde bei 12.605 Punkten im Bereich der Schlussnotierung vom Freitag.Die Börse in China blieb heute wegen des Drachenbootfestes geschlossen. In Großbritannien ist Spring Bank Holiday. Und in den USA gönnen sich die Marktteilnehmer aufgrund des Memorial Day eine Pause.Die Aktien von BMW gaben am Morgen zunächst bis auf 83,94 Euro nach. Mittlerweile notieren sie bei 84,42 Euro sogar mit 0,1 Prozent im Plus.Der Automobilkonzern musste die Fahrzeugproduktion aufgrund von Lieferengpässen der Firma Bosch an mehreren Standorten stoppen. Nach Angaben von BMW sei Bosch derzeit nicht in der Lage, genug Lenkungskomponenten für die Modellserien 1 bis 4 zu liefern.Betroffen sei vor allem das moderne BMW-Werk in Leipzig. Aber auch am Standort München musste die Produktion in der vergangenen Woche an zwei Tagen eingeschränkt werden. BMW-Werke in China und Südafrika hätten geplante Produktionsstopps vorgezogen und ausgeweitet.An der Situation werde sich diese Woche wahrscheinlich nichts ändern. Dennoch suche man nach möglichst schnellen Lösungen. Wie es hieß, erwarte BMW von Bosch Schadenersatz.Auch zu Wochenbeginn müssen Flugreisende in Großbritannien mit vereinzelten Behinderungen wegen des Computer-Problems bei British Airways (BA) rechnen. Am Londoner Flughafen Heathrow, dem wichtigsten Luftverkehrsdrehkreuz in Europa, gebe es immer noch einige Störungen bei BA.Am Sonntag hatte die Fluglinie einen Teil ihrer geplanten Flüge nach zuvor massiven Ausfällen wieder aufgenommen. Hunderte Passagiere mussten aber dennoch stundenlange Verzögerungen in Kauf nehmen.Wegen eines Zusammenbruchs seiner Computer-Systeme hatte BA am Samstag alle Flüge am Londoner Flughafen Heathrow gestrichen.Die massiven Flugausfälle bei BA haben auch bei Investoren für Unmut gesorgt. Die Titel der BA-Mutter International Airlines Group sackten an der Börse Stuttgart um 2,8 Prozent auf 6,80 Euro ab. In London wurden die Aktien wegen des oben beschriebenen Feiertags nicht gehandelt.Auch andere Airlines gerieten in den Abwärtssog. Lufthansa verloren zeitweise 1,6 Prozent, Air France-KLM bis zu 1,2 Prozent an Wert.