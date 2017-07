DAX – 11.500 oder 13.500 im zweiten Halbjahr?

Welche Richtung wird der DAX im zweiten Halbjahr einschlagen? Richtung 13.500 oder doch wieder zurück unter die 12.000 Punkte Marke? Wir sehen aktuell immer noch zu viel Sorglosigkeit im Markt und empfehlen Absicherung und Seitwärtsprodukte auf den DAX, zum Beispiel die beiden Inlinerundaus unserer-Liste. Mehr zur “Verfassung” der Märkte in unserem Webinar vom Montag mit Egmond und Franz-Georg – Aufzeichnung hier…

Der VDAX-NEW bewegt sich zur Zeit zwischen 12 und 13 Punkten, dass heißt Optionsscheine und Möglichkeiten der Absicherung sind im Moment sehr günstig. Unserer Meinung nach ein guter Zeitpunkt, die Finger von reinen Long Produkte zu lassen und eher auf Seitwärtsbewegungen zu setzen. Zeiten in denen die Vola niedrig ist, sind tendenziell auch eine gute Chance einen Put Optionsschein in das eigene Depot zu mischen.

In unserer ISIN-Liste findet sich beispielsweise der Turbo Bear DM3B96 mit einem 8er Hebel. Auch ohne dass der große Crash passiert, geht der ein oder andere bestimmt ein wenig beruhigter in den Sommerurlaub, wenn dem eigenen Aktiendepot ein DAX-Put zur Teilabsicherung hinzugefügt wurde, unter Berücksichtigung des Chance-Risiko Verhältnisses ist dies unserer Meinung nach geboten.

Prognose: Aus unserer Sicht ist weiterhin zu viel Sorglosigkeit im Markt, nicht zuletzt auf Grund der weiterhin niedrigen Zinsen. Wir sehen den DAX dieses Jahr nochmal unter 12.000 und glauben, dass wir auch in diesem Jahr im VDAX NEW nochmal eine Vola über 20 sehen, was dann aus unserer Sicht eine gute Einstiegsphase wäre.

US-Wirtschaft brummt – Trotz der wegen Trump?

Werfen wir einen Blick in die USA. Dort ist US-Präsident Trump zwar weiterhin dabei, die US-Administration in eine Art Familienministerium umzubauen, um die angekündigte Steuerreform ist es allerdings etwas ruhiger geworden. Unklar ist auch weiterhin, wie es mit der Abschaffung von Obamacare weitergeht, auch hier ist eine Reform alles andere als sicher. Die Bilanz von Trump fällt bisher also entsprechend dünn aus, wir sehen im Markt immer noch viele Vorschusslorbeeren.

Dass die Wirtschaft in den USA brummt, ist daher eher weniger ein Verdienst des neuen Präsidenten, immerhin konnte er ein Land im Aufschwung übernehmen. Allerdings sehen wir auch auf dem Kreditmarkt die ersten Störfeuer, zum Beispiel bei Studenten- und Autokrediten. Hier werden zur Zeit sehr hohe Schulden von Privatpersonen angehäuft, erste Erinnerung an die Immobillienkrise kommen zurück. Zwar ist der Automobilmarkt natürlich nicht vergleichbar mit den Summen am Immobilienmarkt, aber wenn Konsumenten hoch verschuldet sind und sich bereits am Limit bewegen, dann besteht durchaus die Gefahr eines Schneeballeffekts sobald sich an der Börse sinkende Kurse einstellen. Wir empfehlen auch hier Absicherungen (Dow Jones Put HW2DHE; NASDAQ Put PR6ECY).