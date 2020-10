DAX30-Chartanalyse: Mit neuer Stärke auf alte Hochs?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Trend des Tagescharts: Seitwärts/Aufwärts

Chartanalyse von Christian Möhrer: Der abgebildete Tageschart des DAX-Future zeigt die Kursentwicklung seit März 2020, bei einem letzten Kurs von 13.023 Punkten. Jede Kurskerze stellt die Kursentwicklung für einen Tag dar.

DAX30 Chartanalyse: Rückblick und kurze Einordnung

Nach dem abgeklungenen Impuls in der Vorwoche konnte der DAX30 Future in der nun beendeten Handelswoche eine starke Erholung einleiten. Mit einer Serie an Aufwärtstagen wurden signifikante gleitende Durchschnitte bei 20 (blau) und 50 (grün) Perioden überwunden und die Runde Marke von 13.000 Punkten zurückerobert.

Am Freitag lag der DAX im Tief bei 12.993 Punkten und konnte sich bis zur Schlusstaxierung noch über 13.000 halten.

Das Tageshoch markiert bei 13.094 Zählern auch den höchsten Wert der abgeschlossenen Woche.

DAX30- Chartanalyse: Das August-Hoch könnte drin sein (Chart: TradingView ) Wie geht es weiter mit der Kursentwicklung beim DAX-Index?

Seit Juli hat sich eher eine Seitwärtsrange zwischen 12.200 und 13.300 Punkten etabliert. Unterstützend für einen Ausbruch nach oben können nun die gleitenden Durchschnitte von 50 (blau) und 20 (grün) Tagen wirken. Ziele darüber wären das September Hoch und das Allzeit-Hoch.

Ausgehend vom bisherigen Verlauf ist im Bereich der 13.300 Punkte mit einer Verschnaufpause zu rechnen. Ebenso könnte der Kurs noch einmal bis an den SMA20 oder SMA50 korrigieren. Ein Bruch dieser Unterstützung könnte den DAX auch wieder in die untere Hälfte der Seitwärtsrange führen.

Im Falle einer neuen Abwärtsbewegung können die Kurse starke Unterstützung erwarten. Unter 12.300 Punkten liegen in enger Reihe die Tiefs aus August und Juli, dann kommt der von vielen Marktteilnehmern beobachtete SMA200 (orange Linie). Sollten diese Kursmarken gebrochen werden, dürfte der folgende Kursrutsch an Fahrt aufnehmen.