DAX30-Chartanalyse: In Vorbereitung auf neue Tiefs?

Trend des Tagescharts: Seitwärts/Abwärts

Chartanalyse von Christian Möhrer: Der abgebildete Tageschart des DAX-Future zeigt den Kursverlauf seit Mai 2020, bei einem letzten Kurs von 12.615 Punkten. Jede Kurskerze stellt die Kursentwicklung für einen Tag dar.

DAX30 Chartanalyse: Rückblick und kurze Einordnung

Nachdem sich der DAX30 in der Vorwoche noch am SMA50 halten konnte, hat sich der Kurs in der nun beendeten Handelswoche weiter abwärts bewegt. Das September-Tief wurde fast punktgenau angelaufen.

Am Freitag konnte der DAX einen Teil der Verluste zurückgewinnen. Vom Tageshoch bei 12.708 Punkten wurden bis zum Ende des Tages jedoch knapp 100 Punkte wieder abgegeben.

DAX30- Chartanalyse: Knapp am September-Tief gedreht (Chart: TradingView ) Wie geht es weiter mit der Kursentwicklung beim DAX-Index?

Seit Juli hat sich eher eine Seitwärtsrange zwischen 12.200 und 13.300 Punkten etabliert. Aktuell befindet sich der Kurs in der unteren Hälfte dieses Bereichs. Zusammen mit dem Docht der letzten Tageskerze deuten die Zeichen zu 60% auf eine weitere Abwärtsbewegung.

Ausgehend vom bisherigen Verlauf scheint einiges auf eine Trendumkehr hinzuweisen. So hat der SMA20 den SMA50 nach unten gekreuzt. Der Kurs konnte den SMA50 im Pullback nicht wieder überwinden. Ein Bruch des letzten lokalen Tiefs würde einen Test des SMA200 (orange Linie) wahrscheinlich machen.

Im Falle einer fortschreitenden Abwärtsbewegung können die Kurse hier starke Unterstützung erwarten. Der gleitende 200-Perioden Durchschnitt findet bei vielen Marktteilnehmern Beachtung. Sollte auch diese Marke gebrochen werden, dürfte der folgende Kursrutsch an Fahrt aufnehmen.