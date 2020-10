DAX30-Chartanalyse: Verloren im Niemandsland?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Trend des Tagescharts: Seitwärts/Abwärts

Chartanalyse von Christian Möhrer: Der abgebildete Tageschart des DAX-Future zeigt die Kursentwicklung seit März 2020, bei einem letzten Kurs von 12.662 Punkten. Jede Kurskerze stellt die Kursentwicklung für einen Tag dar.

DAX30 Chartanalyse: Rückblick und kurze Einordnung

Nach der einschneidenden Abwärtsbewegung in der Vorwoche konnte der DAX30 Future in der nun beendeten Handelswoche eine Zwischenerholung einleiten. In der Spitze wurden gut 610 Punkte wieder aufgeholt, die jedoch im weiteren Wochenverlauf nicht gehalten werden konnten.

Am Freitag lag der DAX im Tief bei 12.521 Punkten und konnte bis zur Schlusstaxierung noch 140 Punkte gut machen. Die anfängliche Beunruhigung der Märkte über einen positiven Covid19-Test bei US-Präsident Donald Trump hat sich im Tagesverlauf gelegt.

Wie geht es weiter mit der Kursentwicklung beim DAX-Index?

Die Kurse bewegen sich momentan in einem um die 1.000 Punkte fassenden Bereich zwischen Unterstützung und Widerstand. nach oben deckeln die fallend verlaufenden gleitenden Durchschnitte von 50 (blau) und 20 (grün) Tagen. Darüber warten schon die alten Hochs aus Juli bis September.

Nach unten können die Kurse ebenfalls starke Unterstützung erwarten. Dort liegen in enger Reihe die Tiefs aus August und Juli, dann kommt der von vielen Marktteilnehmern beobachtete SMA200 (orange Linie). Sollten diese Kursmarken gebrochen werden, dürfte die folgende Abwärtsbewegung an Fahrt aufnehmen.

Aufhellen würde sich das Chartbild erst wieder, wenn zumindest der GD 50 (grüne Linie) per Tagesschlusskurs überwunden wird. Danach würde weiter steigenden Kursen erneut das bekannte Widerstands-Duo der Hochs aus Juli und August entgegen stehen.

Die größte Wahrscheinlichkeit liegt von diesem Punkt aus in einer Seitwärtsphase zwischen Hoch und Tief aus dem August.

DAX Prognose im Detail