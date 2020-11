DAX30-Chartanalyse: Unterstützung gefunden?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Trend des Tagescharts: Abwärts

Chartanalyse von Christian Möhrer: Der abgebildete Tageschart des DAX-Future zeigt den Kursverlauf seit Mai 2020, bei einem letzten Kurs von 11.564 Punkten. Jede Kurskerze stellt die Kursentwicklung für einen Tag dar.

DAX30 Chartanalyse: Rückblick und kurze Einordnung

Nachdem sich der DAX30 in der Vorwoche noch über dem SMA200 (orange) halten konnte, hat der Kurs in der nun beendeten Handelswoche eine deutliche Abwärtsbewegung vollzogen. Nach dem Bruch des 200-Perioden Durchschnitts wurde direkt die nächste Unterstützung am Tief aus 2017 bei 11.402,5 (Kursmarken des fortlaufenden DAX Future) angelaufen.

Zum Ende der Woche ist die Dynamik abgeklungen. Am Freitag wurde die Unterstützung mit einem Tagestief von 11.313 getestet. Bis zum Handelsschluss konnten vom Tief aus noch gute 250 Punkte zurückgewonnen werden.

DAX30- Chartanalyse: Test der Unterstützung am 2017er Tief (Chart: TradingView ) Wie geht es weiter mit der Kursentwicklung beim DAX-Index?

Seit Juli hatte sich eine Seitwärtsrange zwischen 12.200 und 13.300 Punkten etabliert. Mit der Bewegung der vergangenen Woche wurde dieser Bereich deutlich nach unten verlassen. Die zu erwartende Unterstützung am SMA200 konnte dem Abwärtsdruck keine erkennbare Gegenwehr bieten.

Zumindest am Tief aus 2017 hat der DAX30 Future nun eine Verschnaufpause eingelegt. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 70% kann hier eine Gegenbewegung (Pullback) in den Kursbereich zwischen dem SMA200 (orange) und dem SMA20 (blau) erfolgen. Daraufhin würde vermutlich ein neuer Anlauf in Richtung der Unterstützung bei 11.400 Zählern unternommen.

Wirklich zum Positiven würde sich das Charbild erst wieder wenden, wenn das Hoch aus dem Oktober überschritten werden könnte.