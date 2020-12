DAX30-Chartanalyse: Bruch der nahen Unterstützungen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Trend des Tagescharts: Seitwärts

Chartanalyse von Christian Möhrer: Der abgebildete Tageschart des DAX-Future zeigt den Kursverlauf seit Ende Juli 2020, bei einem letzten Kurs von 13.111 Punkten. Jede Kurskerze spiegelt die Entwicklung am betreffenden Tag wider.

DAX30 Chartanalyse: Rückblick und kurze Einordnung

Nach einer starken Erholungsbewegung von der Kursmarke am 2017er Tief hat sich der DAX-Future in einer überwiegend seitwärts verlaufenden Bewegung über das Oktoberhoch geschoben.

Nach einem Test des Septemberhochs in der Mitte der vergangenen Woche wurde am Freitag die Unterstützung an der kurzfristige Aufwärtstrendlinie (grün gestrichelt) gebrochen. Der Kurs ist ebenso durch den SMA20 gefallen und hat das Oktoberhoch unterboten. Im Tagestief bei 13.002 konnte die Abwärtsbewegung umkehren und sich über 100 Punkte erholen.

DAX30- Chartanalyse: Bruch der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie (Chart: TradingView ) Wie geht es weiter mit der Kursentwicklung beim DAX-Index?

Seit Juli ist der Kurs in einer guten 1.000-Punkte-Range überwiegend Seitwärts gelaufen. Ende Oktober wurde dieser Bereich deutlich nach unten verlassen. Mit ähnlicher Dynamik hat sich der DAX daraufhin zurück an die letzten Hochs katapultiert. Die enge Schiebephase am September-Hoch wurde nun nach unten verlassen.

Durch den Bruch der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie liegt das Chartbild im neutralen Bereich. Eine Rückkehr unter den SMA50 würde die Aussichten weiter eintrüben. So lange der Kurs zwischen den September-Marken bleibt, herrscht eine trendlose Seitwärtsphase vor.

Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (Simple Moving Average = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:



– blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden

– grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden

– orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden

– schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs

– grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)

– rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)

– graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)