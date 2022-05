DATRON AG: Starker Auftragseingang in Q1 2022, Ausblick bei zunehmend herausforderndem Umfeld bestätigt

Sehr geehrte Damen und Herren,





die endgültigen 2021er Zahlen der DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) haben die vorläufig vermeldeten bestätigt. Hervorzuheben ist, dass sich diese starke Entwicklung auch in Q1 2022 fortgesetzt hat – trotz eines sich zunehmend eintrübenden Makroumfelds (Krieg, Inflation/Zinssteigerungen, Lieferketten). Überraschend stark fiel in Q1 der Auftragseingang mit € 18,6 Mio. (Guidance € 13,3 Mio. - € 14,8 Mio.; Q1 21: € 12,1 Mio.) aus. Der bestätigte Ausblick des Unternehmens berücksichtigt eine gewisse Eintrübung des Marktumfelds im Jahresverlauf. Auch wir belassen unsere Schätzungen, die im Rahmen der Guidance liegen, unverändert. Die jüngste Korrektur an den Börsen drückt die Peer-Bewertung, fundamental bleibt DATRON attraktiv bewertet.

Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 15,40. Unsere Empfehlung lautet weiterhin „Kaufen“.

Die vollständige Analyse als pdf-Dokument finden Sie unter dem folgenden Link:

DATRON AG: BankM Kurzanalyse vom 16. Mai 2022

