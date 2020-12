DATRON AG: 2020 überrascht positiv, erstmals Ausblick auf 2021 geliefert

die DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY ) hat den 2020er Ausblick angehoben. Der Umsatz wird nun bei € 42 Mio. gesehen (zuvor € 40 Mio.), die EBIT-Marge (5% nach zuvor 3%) wird deutlich angehoben, was sich auch in der neuen EPS-Erwartung (€ 0,37 nach zuvor € 0,21) niederschlägt. Dies zeigt, dass der gegenwärtige „Lockdown light“ keine negativen Auswirkungen für DATRON gebracht hat. Der ebenfalls erstmals gelieferte Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021 sieht den Umsatz, wie auch den Auftragseingang, in einer Bandbreite von € 42,5 Mio. bis € 46,5 Mio.



Damit stehen die Zeichen für 2021 wieder auf (Umsatz)Wachstum. EBIT-Marge (2,5% bis 6%) und EPS (€ 0,20 und € 0,50) reflektieren mit den weiter gefassten Bandbreiten noch die coronabedingten Unsicherheiten. Vor diesem Hintergrund sehen wir von einer weiteren Anhebung des Kursziels zum jetzigen Zeitpunkt ab. Mit einem 2021er EV/Umsatz von rund 0,6 und der mittelfristig erwarteten Normalisierung des Makroumfeldes, ist die DATRON-Aktie weiterhin günstig.

DATRON AG: BankM Kurzanalyse vom 10. Dezember 2020

BankM Research







MiFID II – Hinweis: Diese Studie wurde auf Grundlage einer Vereinbarung mit dem Emittenten erstellt. Die Studie wurde gleichzeitig allen Interessenten öffentlich zugänglich gemacht. Der Erhalt dieser Studie gilt somit als zulässiger geringfügiger nichtmonetärer Vorteil im Sinne des § 64 Abs. 7 Satz 2 Nr. 1 und 2 des WpHG.