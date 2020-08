DAIMLER AKTIE - Meilenstein für die Stuttgarter Autobauer!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler meldet einen Deal mit Amazon. Der schwäbische Autobauer liefert 1800 elektrische Transporter an den Online-Händler. Das Geschäft gilt als Meilenstein für Daimler. Wir haben den Chart nochmals auf den Prüfstand gestellt.

Primärszenario // 64%

Hier sehen wir mehrere sich überlagernde Wellen, die den Kurs der Aktie dominieren. In der Formation von a nach b (im Chart in Gelb) hat die Aktie inzwischen in b ein Zwischenhoch markiert, und in der übergeordneten Welle (i) nach (ii) (im Chart in Blau) würde dies bedeuten, dass wir aus der gegenwärtigen Position einen Abverkauf vor uns haben. In dessen Verlauf die Aktie auch unter die Unterstützung bei €40.215 fallen dürfte, um dann in den Zielbereich zwischen €32.10 und €29 einzulaufen. Dort sollte im Bereich von €31 die Wende nach Norden wieder möglich sein. Der Zielbereich würde sich für eine Positionierung auf der Long-Seite anbieten, denn nach dem korrektiven Tief sollte die Aktie einen Anstieg bis in den Bereich von €41 bewältigen können.

Alternativszenario // 36%

Unsere alternative Erwartung ist es derzeit, dass die Aktie zunächst bis auf die Unterstützung bei €40.215 zurückfällt und dort einen Wendepunkt der alternativen Welle alt. (i) nach alt. (iv) (im Chart in Blau) abarbeitet. Damit wäre der Weg für einen erneuten Anstieg frei, und die Aktie würde zunächst den bisherigen Widerstand bei €44.470 anlaufen und dann wohl auch mit einem Impuls hinter sich lassen. Wir gehen davon aus, dass der Titel dann in der Verfassung ist, bis in die Region von €48 vorzudringen. Wenn die Aktie diese Abkürzung nimmt, entgeht uns die Chance für einen weiteren Long-Einstieg in diesem Titel.

Wie zu sehen ist sind wir bereits seit dem 20.05.2020 Long in Daimler und stehen aktuell über 30% im Gewinn.

FAZIT

Auch dieser Titel erscheint uns im Moment als chancenreich. Der primär von uns erwartete anstehende Abverkauf des Titels bis unter die Unterstützung von €40.215 und weiter bis in den Zielbereich würde eine interessante Möglichkeit eröffnen, um sich hier Long zu positionieren, beziehungsweise unsere bestehende Position auszubauen. Wir gehen davon aus, dass in dieser Variante nach einem hinterlegten Zwischentief wieder ein kräftiger Anstieg folgen dürfte. Alternativ kann dieser Anstieg schon früher erfolgen, wenn sich die Aktie mit einer Korrektur bis auf die Unterstützung von €40.215 zufriedengeben sollte. Dann könnte der Anlauf auf den Widerstand bei €44.470 bereits früher erfolgen, und wir gehen davon aus, dass es dann gelingt, diese Hürde zu nehmen.

Sobald wir ein klares Signal haben von Seiten der Indikatoren, verschicken wir eine Kurznachricht mit allen Daten zum nächsten Einstieg per Mail an unseren Verteiler.

