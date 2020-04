Cytodyn: Kursexplosion stoppt!

Die Kursexplosion der vergangenen Tage bei Cytodyn scheint erst einmal gestoppt. Nachdem die Aktie des US-BioTech-Unternehmens am Dienstag noch von den Hoffnungen auf ein Medikament gegen das Coronavirus angetrieben bis auf 3,34 Euro stieg, standen gestern wohl vielerorts Gewinnmitnahmen auf dem Programm. Zwischenzeitlich fiel die Cytodyn-Aktie um rund 25 Prozent auf 2 Euro, zum Handelsende notierte sie bei rund 2,66 Euro. EUWAX



