CytoTools AG: Phase III Europa im Zeitplan – Markteintritt in Indien pandemiebedingt erschwert

bedingt durch die wirtschaftlichen Einschränkungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie hatte sich der von CytoTools (ISIN DE000A0KFRJ1, Basic Board, T5O GY) in der ersten Jahreshälfte 2020 erwartete Vertriebsstart des in Indien zugelassenen Medikaments DermaPro (Markenname in Indien: Woxheal) für die Behandlung des Diabetischen Fußes verschoben; der Markteintritt seitens des indischen Vertriebspartners Centaur Pharmaceuticals erfolgte am 3.9.2020. Aufgrund des strikten Lockdowns in Indien in Q1 blieb die Zahl der Anwendungsfällt mit 10.000 hinter den Erwartungen. Erste Behandlungsresultate fallen jedoch sehr positiv aus, was den weiteren Roll-Out in Indien nach dem harten Lockdown unterstützen dürfte. Darüber hinaus hat Centaur die vorläufige Zulassung von Woxheal in Kenia erhalten und kündigte an, weitere Zulassungen in afrikanischen Staaten zu verfolgen.

Am 17.9.20 wurde gemeldet, dass mit Untersuchungen zur Wirksamkeit des DermaPro-Wirkstoffs DOPCL zur Inhalationstherapie von Covid-19 begonnen wurde. Dies haben wir, ebenso wie weitere Indikationen (u.a. Sepsis), aufgrund des frühen Entwicklungsstatus nicht in unserer Bewertung berücksichtigt.

Wir haben die Schätzungen in unserem Erlösmodell angepasst und bewerten die Aktie auf Basis einer Fundamentalanalyse mit € 35,90. Angesichts des aktuellen Kursniveaus lautet unsere Empfehlung „Kaufen“.

BankM Research