Cybin Inc. treibt präklinische Psychedelika-Studien voran

Hervorragende Neuigkeiten von Cybin Inc. (NYSE CYBN / WKN A2QJAV): Das Biotechunternehmen, das sich auf die Entwicklung psychedelischer Therapeutika konzentriert, hat vor Kurzem die 74. präklinische Studie abgeschlossen, mit der man die firmeneigenen psychedelischen Moleküle in Studien vorantreibt, die den Zweck haben, den IND-Status (Investigational New Drug) zu erlangen.



Dazu hat das Forschungs- und Entwicklungsteam der Biotech-Company 74 In-vitro- und In-vivo-Bewertungen des wachsenden Portfolios psychedelischer Verbindungen durchgeführt, die Cybin für potenzielle therapeutische Anwendungen entwickelt hat. Diese zielen auf verschiedene psychische Erkrankungen ab.



Cybin hat in Zusammenarbeit mit erfahrenen Auftragsforschungsinstituten bislang schon über 50 neuartige Verbindungen auf ihr pharmakokinetisches/pharmakodynamisches Profil, ihre metabolische Stabilität, ihre Rezeptorbindung und ihre Sicherheit untersucht. Ziel ist es die aussichtsreichsten Kandidaten für weitere Entwicklungsschritte zu identifizieren. So will die Gesellschaft ein Portfolio psychedelischer Moleküle erschaffen, aus denen kommerziell verwertbare Arzneimittelkandidaten entstehen können. Die so entwickelten psychedelischen Moleküle sollen sowohl für die interne Entwicklung als auch im Rahmen künftiger Entwicklungspartnerschaften genutzt werden.



Bei den Untersuchungen haben Vergleichsdaten klar gleich mehrere, potenzielle Vorteile gegenüber klassischen psychedelischen Molekülen aufgezeigt. Dazu gehören ein schnelleres Eintreten der Wirkung, eine verkürzte Wirkdauer, eine ausgezeichnete orale Bioverfügbarkeit, eine signifikante Gehirnpenetration sowie eine deutlich geringere Variabilität zwischen den Versuchspersonen. Bewiesen ist es noch nicht, doch vermutet man, dass diese Eigenschaften zu deutlich besseren Erfahrungen für die Patienten führen könnten.



Darüber hinaus hat Cybin Sicherheits- und Toxikologiestudien gemäß den Standards der US-amerikanischen Food and Drug Administration („FDA“) eingeleitet, die der Vorbereitung auf klinische Studien am Menschen dienen. Dieser wichtige Meilenstein wird schon für Anfang kommenden Jahres erwartet! Darüber hinaus hat das Unternehmen in Kooperation mit einem durch die FDA zugelassenen Hersteller bedeutende Fortschritte bei der Vorbereitung der Wirkstoffe CYB003 (Alkoholmissbrauch) und CYB004 (Angststörungen) auf die FDA-Standards für die Verwendung am Menschen erzielt.



Entsprechend zuversichtlich gibt sich Doug Drysdale, CEO von Cybin, der erklärte: „Cybin demonstriert weiterhin die überlegenen Eigenschaften seiner CYB003- und CYB004-Programme, während wir auf dem Weg zu First-in-Human-Studien sind, die für Anfang 2022 erwartet werden. Diese Experimente erweitern unser Verständnis des potenziellen therapeutischen Werts der untersuchten Verbindungen und sind ein weiterer Beweis für Cybins starke Forschungs- und Entwicklungskapazitäten“.



Cybin ist in einem extrem spannenden und aussichtsreichen Forschungs- und Geschäftsfeld aktiv und gehört unter den Biotechfirmen, die sich der Entwicklung psychedelischer Therapeutika widmen zu den fortgeschrittenen Playern. Die zahlreichen Erfolge in den präklinischen Studien machen Hoffnung, dass auch die Humanstudien, die schon in naher Zukunft beginnen sollen, erfolgreich verlaufen werden. Bis zur kommerziellen Zulassung eines eventuellen Medikaments aus dem Hause Cybin ist allerdings noch ein gutes Stück Weg zu gehen, das natürlich nicht ohne Risiken ist. Wir sehen aber gute Chancen, dass Cybin zu den Gewinnern des Booms im Bereich der psychedelischen Medikamente gehören könnte und werden unsere Leser auf dem Laufenden halten.



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.



Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Cybin Inc. halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen einer dritten Partei, die im Lager der Cybin Inc. steht, und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, da diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Cybin Inc. entlohnt. Diese Dritte Partei kann ebenfalls Aktien der Cybin Inc. halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Cybin Inc. profitieren. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.