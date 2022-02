Cybersicherheit: „Ukraine-Konflikt für westliche Unternehmen das größte je dagewesene Cyber-Risiko“

Rize ETF-Co-Gründer Rahul Bhushan (Copyright Rize ETF)



Der Westen unter Führung der Nato und Russland stehen sich in der Krise um die Ukraine scheinbar unversöhnlich gegenüber. Angesichts der drohenden weiteren Verschärfung des Konflikts sollten auch Unternehmen auf der ganzen Welt jetzt ihre Cyberabwehr verstärken. Das sagt Rahul Bhushan, Mitgründer von Rize ETF, dem Emittenten des Rize Cybersecurity and Privacy ETF.

„Der russisch-ukrainische Konflikt stellt für westliche Unternehmen das vielleicht größte Cyber-Risiko dar, das es je gab. Eine Invasion Russlands in die Ukraine könnte zu den umfassendsten Sanktionen führen, die jemals in der Geschichte gegen ein großes Land verhängt wurden. Schlimmer noch: Die russische Regierung könnte solche Sanktionen als Vorboten eines Wirtschaftskriegs betrachten. Es ist unwahrscheinlich, dass Russland ihnen tatenlos zusehen würde und nicht mit einem überproportionalen, offensiven Einsatz seiner enorm leistungsstarken Cyberkräfte reagiert.

Die Sicherheitsteams von Unternehmen verzeichnen bereits eine Zunahme von Cyber-Überwachungsmaßnahmen und sowohl die US-Behörde für Cybersicherheit und Infrastruktursicherheit als auch die Europäische Zentralbank haben kürzlich vor neuen Angriffspunkten gewarnt.

In diesem Kontext werden sich viele an den Cyberangriff von 2018 erinnern, der das Stromnetz in der Ukraine lahmlegte. Es ist daher sehr gut möglich, dass Russlands staatliche Cyberangriffstruppe ein erneutes Mal eine Anschlagswelle die ukrainische und westliche Energie-, Finanz- und Kommunikationsinfrastruktur loslässt.

Inzwischen hat auch die Europäische Union ihr Cyber Rapid Response Team aktiviert. Das Team besteht aus 10 nationalen Cybersicherheitsbeauftragten aus sechs europäischen Ländern – Kroatien, Estland, Litauen, den Niederlanden, Polen und Rumänien – die bereit sind, Ländern, die von Cyberangriffen betroffen sind, Hilfe zu leisten.

Cybersecurity-Aktien könnten zu den Gewinnern gehören, wenn Russland auf die westlichen Sanktionen mit Cyberangriffen reagiert.“

Über Rize ETF

RIZE ETF IST EUROPAS ERSTER SPEZIALISIERTER THEMATISCHER ETF-EMITTENT

Rize ETF legte seine ersten beiden Fonds im Februar 2020 auf - den Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF (CYBR) und den Rize Medical Cannabis and Life Sciences UCITS ETF (FLWR). Diesen Auflegungen folgten zwei weitere im September 2020 - der Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF (FOOD) und der Rize Education Tech and Digital Learning UCITS ETF (LERN), die beide die ersten ihrer Art in Europa waren. Im Juli 2021 folgte der erste Umwelt-ETF, der Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD) und im November der Rize Digital Payment UCITS ETF (PMNT).

Seit Markteintritt sind die AUM von Rize ETF auf knapp 500 Millionen Dollar gestiegen. Die Mitgründer und Geschäftsführer Rahul Bhushan, Stuart Forbes, Anthony Martin und Jason Kennard sind überzeugt, Anlegern Zugang zu Langzeittrends zu bieten, die sowohl mit den langfristigen Überzeugungen der Anleger als auch mit ihren persönlichen Werten und Glaubenssystemen übereinstimmen.

Das Rize ETF-Geschäft wurde 2019 von den frühen thematischen ETF-Pionieren Rahul Bhushan, Stuart Forbes, Anthony Martin und Jason Kennard gegründet. Die Gruppe ist ein bewährtes Team von ETF-Experten und hat zusammen über 40 Jahre ETF-Erfahrung. Das Team ist darauf spezialisiert, qualitativ hochwertige, forschungsgeleitete und zweckgebundene thematische ETFs zu schaffen, die die Erkenntnisse und das Fachwissen der besten und glaubwürdigsten externen Experten des jeweiligen Themas nutzen.

Die ETF-Kollektion von Rize ETF spricht eine neue Generation von Anlegern an, die eine globale Perspektive haben und einen weniger siloartigen Ansatz beim Investieren verfolgen. Der ausschließliche Fokus des Teams auf thematische ETFs ermöglicht es ihnen, zeitnahe und maßgeschneiderte Produkte zu lancieren, die den Test der Zeit bestehen können.

Warnung vor dem Kapitalrisiko

Eine Investition in Fonds ist mit Risiken verbunden, darunter Illiquidität, fehlende Dividenden, Investitionsverlust und Verwässerung, und sollte nur als Teil eines diversifizierten Portfolios erfolgen. Die Fonds können in einer oder mehreren europäischen Rechtsordnungen registriert oder anderweitig zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sein. Anleger sollten die Bedingungen für die Anlage in einen Fonds (oder eine Anteilsklasse) weiterhin sorgfältig prüfen und professionelle Anlageberatung einholen, bevor sie eine Entscheidung zur Anlage in einen solchen Fonds (oder eine Anteilsklasse) treffen.

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.