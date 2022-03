Cyberangriffe auf die Ukraine – Wie 16 Unternehmen solidarisch reagieren

Rahul Bhushan ©Ivan Weiss



Der gegen die Ukraine geführte Krieg findet auch im Cyberspace statt – diese Vermutung lässt sich nach dem starken Anstieg von Cyberangriffen gegen Personen, Behörden und Unternehmen seit Beginn der russischen Invasion[1] anstellen. Mehrere europäische und amerikanische Unternehmen aus der Cybersicherheitsbranche leisten jetzt ihre Unterstützung gegen diese Angriffe, wie Rahul Bhushan, Mitgründer von Rize ETF, erläutert.

London/München, 24. März 2022 – Seit dem Beginn des großangelegten militärischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar nahmen auch die Cyberangriffe gegen das Land zu – Angriffe, die Vermutungen zufolge russischen Ursprungs sind. Diese Angriffe, die bis jetzt sich vor allem gegen ukrainische Unternehmen, Webseiten und Regierungsbehörden richteten, haben eine ganze Reihe von Cybersicherheits-Unternehmen dazu bewegt, ihre Solidarität mit der Ukraine zu bekunden. Viele dieser Unternehmen haben auf Worte Taten folgen lassen und leisten mittlerweile Unterstützung – sowohl in direkter als auch indirekter Form – für die Betroffenen dieser Vorfälle. Im Folgenden nur einige der Unternehmen der Cybersecurity-Branche, die mit ihrer Expertise Hilfe leisten (die vollständige Liste finden Sie HIER):

Der finnische Softwareanbieter F-Secure hat seine VPN-Software Freedom VPN in der gesamten Ukraine frei verfügbar gemacht. Freedom VPN blockiert Hacking-Versuche, schädliche Websites und schützt IP-Adressen und Online-Verkehr, so dass die Nutzer sicherer und privater im Internet surfen können.

Lookout, ein sogenannter Endpoint-to-Cloud-Sicherheitsdienstleister, hat alle seine in der Ukraine beheimateten Nutzer auf die Premium-Plus-Version seiner Anwendung umgestellt – kostenlos. Damit sind die ukrainischen Nutzer vor mobilem Phishing, Gerätekompromittierung, bösartigen Netzwerkverbindungen und Identitätsdiebstahl geschützt.

Das rumänische Unternehmen BitDefender bietet Antiviren-Programmsuites an und vertiefte jüngst seine Kooperation mit dem rumänischen Nationalen Direktorat für Cybersicherheit (DNSC), um Unternehmen, staatlichen Einrichtungen und Privatpersonen in der Ukraine – „solange dies notwendig ist“ – technische Beratung, Bedrohungsdaten und kostenlose Cybersecurity-Technologien zur Verfügung zu stellen.

Und Google hat seine Sicherheitsvorkehrungen erweitert, um die ukrainische Regierung, Zivilbevölkerung und Websites zu schützen. Project Shield, das kostenlosen Schutz vor DDoS (Distributed Denial-of-Service)-Angriffen bietet, ist nun auch für Regierungswebsites verfügbar, und Google hat den Schutz von Konten für Menschen in der Region – auch mittels häufigerer Authentifizierungsanfragen – erhöht. Das Advanced Protection Program, das die höchste Sicherheitsstufe darstellt, die das Unternehmen bietet, schützt laut Google derzeit die Konten von Hunderten von Menschen in der Ukraine, die einem hohen Risiko ausgesetzt sind.

Niemand, seien es Privatpersonen, Unternehmen oder Regierungen, ist heute vor Cyberangriffen gefeit. Schon das Jahr 2021, vor dieser neuen Welle der Besorgnis über das aggressive Potenzial russischer Cyberangriffe, war von Angriffen auf hochkarätige Unternehmen geprägt – darunter Microsoft, Acer, Channel Nine und eine Wasseraufbereitungsanlage in Florida[2].

2021 erlitten deutsche Unternehmen Schäden in der Höhe von insgesamt 20 Milliarden Euro durch Cyberangriffe.[3] Und ein Jahr davor, 2020, wurden jeden Tag 30.000 Webseiten gehackt und alle 39 Sekunden wurde ein neuer Cyberangriff im Internet verzeichnet.

Cyberkriminalität ist nicht nur mehr ein finanzielles Risiko für Unternehmen, sie ist jetzt eine weitere Taktik der Kriegsführung. In den kommenden Jahren, wenn die fortschreitende Technologie den Zugang zu ruchloser Software wie Malware und Exploit-Kits demokratisiert, werden die Angriffe voraussichtlich noch billiger und leichter zu bewerkstelligen sein. Cyber-Kriminalität und politisch motivierte Cyberangriffe werden damit höchstwahrscheinlich eine zunehmend beängstigende Bedrohung darstellen; eine, die allgegenwärtig ist und bleiben wird.

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass auch 2022 ein entscheidendes Jahr für die Cybersicherheitsbranche werden wird. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine und die dadurch in Gang gesetzte Kette von Ereignissen wird dazu führen, dass der Branche noch mehr Bedeutung beigemessen wird als erwartet, da sowohl Unternehmen als auch Regierungen in großem Umfang in die Verstärkung ihrer Abwehrmaßnahmen investieren werden.

Verwandter ETF:

RCRS: Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF





Über Rize ETF

RIZE ETF IST EUROPAS ERSTER SPEZIALISIERTER THEMATISCHER ETF-EMITTENT

Rize ETF legte seine ersten beiden Fonds im Februar 2020 auf - den Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF (CYBR) und den Rize Medical Cannabis and Life Sciences UCITS ETF (FLWR). Diesen Auflegungen folgten zwei weitere im September 2020 - der Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF (FOOD) und der Rize Education Tech and Digital Learning UCITS ETF (LERN), die beide die ersten ihrer Art in Europa waren. Im Juli 2021 folgte der erste Umwelt-ETF, der Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD) und im November der Rize Digital Payment UCITS ETF (PMNT).

Seit Markteintritt sind die AUM von Rize ETF auf knapp 500 Millionen Dollar gestiegen. Die Mitgründer und Geschäftsführer Rahul Bhushan, Stuart Forbes, Anthony Martin und Jason Kennard sind überzeugt, Anlegern Zugang zu Langzeittrends zu bieten, die sowohl mit den langfristigen Überzeugungen der Anleger als auch mit ihren persönlichen Werten und Glaubenssystemen übereinstimmen.

Das Rize ETF-Geschäft wurde 2019 von den frühen thematischen ETF-Pionieren Rahul Bhushan, Stuart Forbes, Anthony Martin und Jason Kennard gegründet. Die Gruppe ist ein bewährtes Team von ETF-Experten und hat zusammen über 40 Jahre ETF-Erfahrung. Das Team ist darauf spezialisiert, qualitativ hochwertige, forschungsgeleitete und zweckgebundene thematische ETFs zu schaffen, die die Erkenntnisse und das Fachwissen der besten und glaubwürdigsten externen Experten des jeweiligen Themas nutzen.

Die ETF-Kollektion von Rize ETF spricht eine neue Generation von Anlegern an, die eine globale Perspektive haben und einen weniger siloartigen Ansatz beim Investieren verfolgen. Der ausschließliche Fokus des Teams auf thematische ETFs ermöglicht es ihnen, zeitnahe und maßgeschneiderte Produkte zu lancieren, die den Test der Zeit bestehen können.

