Cyber-Devisen im Aufwind: Bitcoin klettert auf Monatshoch

Bitcoin und Co. bleiben weiterhin im Aufwind. Der Plattform ‘CoinMarketCap’ zufolge kletterte die als Leitwährung angesehene Devise Bitcoin um über 10,65 Prozent im Vergleich zum Vortag in die Höhe. Alternative Münzen wie Ethereum (5,88 Prozent) und Ripple (7,59 Prozent) können ebenfalls kräftig zulegen. Eine Flut von positiven Nachrichten spendiert den Windmühlen von Krypto-Talern derzeit Oberwasser und hält Anleger bei der Stange. Jüngst wurde die Krypto-Tauschbörse Coinbase zur Notierung von Wertpapieren zugelassen - ein Meilenstein auf dem Weg zum eigenen Wertpapierhändler. Zudem bekundete der weltweit größte Vermögensverwalter BlackRock Interesse an der zugrundeliegenden Blockchain-Technologie von beispielsweise Bitcoin und ebenfalls ‘leichtes’ Interesse an Kryptowährungen. Auch wenn die Windrichtung derzeit gen Norden zeigt, bleibt die Wetterfahne wankelmütig. Die Sorgenliste um Cyber-Devisen hat bis heute nicht abgenommen - tendenziell sogar zugenommen. Nichtsdestotrotz überwiegt derzeit eindeutig das positive Momentum durch eine Flut an hoffnungsvoller Meldungen.