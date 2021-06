Curevac – kompletter Einbruch

Liebe Leser,



Curevac war bei uns schon zweimal short auf der HOT-List, die Teil des Turbo-Dienstes ist. Warum? Nun, wegen Meldungen wie jener von heute. Diese schickt Curevac 12% abwärts. Zurecht, leider. Viel schöner – 400% Kursplus. Gibt es wo? In unserem Optionsscheinportfolio. Im Optionsscheindepot liegt mit Hugo Boss eine weitere Marke und die Aktie „lässt einen kaum rein“. Es geht Tag für Tag weiter aufwärts und wir können dort bald die 4. Teilgewinnmitnahme verbuchen.

Der Schein DFM1XV liegt aktuell bei 1,9 Euro. Gekauft haben wir ihn zu 40 Cent…..Glatter Verfünffacher beinahe…

Was tut sich sonst bei uns? Nun, gerade ging folgende Mail an unsere Abonnenten:

“Das Markenwertportfolio basierend auf der Markendynamik der besten Marken und damit Unternehmen der Welt kam in Sachen Mail-Aufkommen in letzter Zeit vielleicht etwas kürzer, aber das hat seinen Grund. Denn wenn es volatil zugeht, denn werden wir aktiv und kaufen zu und nutzen unsere Chancen. Geht es nur aufwärts, schauen wir dem Depot beim Steigen zu. So in etwa ist das gedacht, ein Aspekt fehlt aber noch. In die Rally hinein erlauben wir uns immer wieder, selektiv Teilgewinne zu kassieren.

Aktuell liegen Alphabet mehr als 100 % und Nvidia rund 90% im Plus. Das ist üppig und das reflektiert die jüngste Rally.

Wir halbieren beide Positionen, bauen etwas mehr Cash für den Sommer auf und bleiben unserer Strategie damit treu.

Übrigens – natürlich sind auch alle Abonnenten unseres Markenwertportfolios zum großen und exklusiven „FIT für das 3. Jahresdrittel" -Training / Webinar eingeladen im September.



