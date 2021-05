Curevac: Weiter keine klare Tendenz!

Weitere Suchergebnisse zu "CureVac":

Der potentielle Impfstoffproduzent (WKN A2P71U) rutschte Anfang letzter Woche durch unsere nachgezogene StopMarke (grüne Linie) und löste damit den Verkauf offener Longpositionen aus.



In der Folge kam es zu weiteren Verlusten bis auf 73,64 Euro, ehe sich die Aktie etwas erholen konnte. Zur Stunde notiert Curevac bei 86,65 Euro, die vielen roten Kerzen der letzten Handelstage mahnen aber weiter zur Vorsicht!





Curevac Tageschart

