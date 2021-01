Curevac: Warten auf Impulse!

Weitere Suchergebnisse zu "CureVac":

Der Kurs des potentiellen Corona Impfstoffherstellers Curevax (WKN A2P71U) pendelt sich in den letzten Handelstagen um die 85 Euro Marke ein, dabei kommt die Volatilität hier fast zum Erliegen. Aus Sicht der Charttechnik lässt sich ein Dreieck einzeichnen, dessen Spitze aktuell ausgebildet wird, sodaß hier in den nächsten Börsensitzungen ein Ausbruch erfolgen sollte. Am heutigen Dienstag notiert die Aktie aktuell bei 84,31 Euro.





Curevac Tageschart

