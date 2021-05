Curevac: Korrektur beendet?

Weitere Suchergebnisse zu "CureVac":

Die Curevac Aktie (WKN A2P71U) konnte in der vergangenene Handelswoche ein neues Jahreshoch bei 110,38 Euro ausbilden, ehe ein Korrekturbewegung einsetzte.



In dieser kam das Wertpapier am Freitag bis auf 93,58 Euro im Tief zurück. Zum Start in die neue Börsenwoche kann Curevac heute wieder deutlich zulegen und steht aktuell bei 99,50 Euro. Damit könnte die Gegenbewegung bereits ein Ende gefunden haben. Wir würden deshalb jetzt den StopLoss zur Absicherung aufgelaufener Gewinne erneut nach oben anpassen und unter das Tief vom Freitag auf 93,55 Euro platzieren.

Curevac Tageschart

