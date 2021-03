Curevac: Kaufsignal!

Weitere Suchergebnisse zu "CureVac":

In unserer Analyse vom 11.03.21 Curevac: Gelingt heute der Trendbruch? hatten wir bereits über die aktuelle charttechnische Situation der Aktie (WKN A2P71U) berichtet.



Das BioTech Unternehmen aus Tübingen konnte in der Folge die Abwärtstrendgerade überwinden und dadurch ein neues Kaufsignal generieren. Wir haben uns deshalb eine erste Longposition ins Depot gelegt. Diese sichern wir knapp unter dem Tief vom 05.03.21 bei 64,45 Euro mit einem StopLoss ab. Aktuell notiert Curevax bei 73,98 Euro.

Curevac Tageschart



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.