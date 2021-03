Curevac: Gelingt heute der Trendbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "CureVac":

Ein weiterer potentieller Corona Impfstoffproduzent, das Unternehmen Curevac (WKN A2P71U) aus Tübingen, stemmt sich jetzt gegen den mehrwöchigen Abwärtstrend (siehe Chart unten) und könnte heute kurz vor einem neuen Kaufsignal stehen.



Nachdem die Trendgerade bereits gestern intraday überschritten wurde, notiert die Aktie aktuell bei 72,35 Euro. Sollte sich das Break bis Handelsende bestätigen, sehen wir gute Chancen für weitere Zugewinne auf der Oberseite. Wir bleiben für Sie am Ball!





Curevac Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.