Curevac: Dreht der Kurs jetzt wieder nach oben? CHARTCHECK

Der potentielle Corona Impfstoffhersteller (WKN A2P71U) musste in den vergangenen Tagen deutlich Federn lassen. Wir hatten hierzu bereits berichtet!



Nachdem die Aktie aus der Dreiecksformation nach unten ausbrach, ergab sich ein rechnerisches Kursziel von 68 Euro (Höhe des Dreiecks - gespiegelt nach unten, blauer Balken im Chart), welches gestern mit 67,60 im Tief fast exakt abgearbeitet wurde. Damit könnte die Korrektur bereits vorbei sein und Curevac nun erneut den Vorwärtsgang einschalten. Am heutigen Freitag notiert der Biotech-Konzern aktuell bei 74,18 Euro.





Curevac Tageschart

