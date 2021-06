Curevac - Desaster!

Eigentlich war der Tag ja mit einer sehr spannenden FED-Sitzung gelaufen. Die Nachricht aus deutscher Sicht ist jedoch (leider) CureVac. Es hatte sich vorsichtig abgezeichnet, aber damit hätten wir in dieser Deutlichkeit auch nicht gerechnet. CureVac legt sehr schlechte Daten zur Wirksamkeit des Impfstoffs vor. Die Details entnehmt ihr der CureVac-Meldung, die um 22.45 Uhr veröffentlicht wurde. Die Aktie fällt nachbörslich in den USA um über 50 Prozent. Wir hatten in unserem Börsendienst in den vergangenen Wochen immer wieder vor CureVac gewarnt. Die Aktie gehört in Deutschland seit dem Börsengang zu den meistgehandelten Werten. Damit erleben wir fast auf den Tag genau ein Jahr nach Wirecard den nächsten großen Flop. In diesem Fall war unsere Vorsicht für unsere Abonnenten bares Geld wert. Die Börsen sind seit Monaten quasi ohne Korrektur auf Rekordhochs. Dabei gilt es jedoch genau die maßlos überteuerten Aktien auszusortieren.

Fast auf den Tag genau ein Jahr nach Wirecard erleben nun viele Privatanleger in Deutschland ihr nächstes Kursdesaster. Es hatte sich eigentlich abgezeichnet und die große Frage war in unserem Umfeld, warum die Aktie sich so stark hält nachdem viele Probleme bekannt waren und selbst Jens Spahn den Impfstoff aus seinem „Plan“ nahm. Wir hatten in den letzten Wochen mehrfach vor der Aktie gewarnt. Wir hoffen, bei keinem von euch ist die Aktie eine größere Postion im Depot.

CureVac gibt Status-Update zur Phase 2b/3-Studie für Impfstoffkandidat der ersten Generation CVnCoV bekannt

Am Markt halten sich die Schwankungen auf Index-Basis weiterhin in sehr engen Grenzen. Etwas Bewegung kommt in die Impf-Aktien. CureVac verliert über 10 Prozent. Jens Spahn rechnet mit Impfstoff CureVac wohl “nicht vor August“.

Wir hatten von CureVac abgeraten und bleiben bei dieser Einschätzung. Bei 100 Euro war die Aktie “priced to perfection“, wie man so schön sagt. Natürlich hätte die Zulassung kurzfristig noch einen Schub oben drauf gesetzt, das Risiko nach unten erscheint uns jedoch viel größer. Je länger der Impfstoff auf sich warten lässt, desto eher macht sich die Konkurrenz am Markt breit. Alleine in der EU will Biontech bis 2022 450 Millionen Dosen liefern.

Die Aktie von Biontech erwarten wir in den nächsten Wochen eher volatil-seitwärts. Mit 200 Euro war Biontech auch recht ordentlich bewertet, auch wenn wir die Aussichten natürlich viel besser einschätzen als bei Curevac. Für aktive Trader stellen wir zwei Produkte vor. Sorten sollte man bei Biontech allerdings nur, wenn man „hartgesotten“ ist. An schwachen Tagen kann man bei Biontech durchaus zugreifen.