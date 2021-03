Curevac: Aktie ist angeschlagen!

Weitere Suchergebnisse zu "CureVac":

Die Curevac Aktie (WKN A2P71U) befindet sich weiter im Rückwärtsgang! Im gestrigen Börsenhandel notierte der Kurs im Tief bei 72,67 Euro und rutschte damit auch unter unsere StopMarke (74 Euro).



Damit wurde unsere Longposition ausgestoppt und glattgestellt, es verbleibt ein kleiner Gewinn auf unserem Tradingkonto. Am heutigen Donnerstag zeigt sich der Wert leicht erholt und steht aktuell bei 74,23 Euro. Da derzeit keine klare Tendenz erkennbar ist, bleiben wir vorerst an der Seitenlinie, belassen Curevac aber auf unserer Beobachtungsliste.





Curevac Tageschart

