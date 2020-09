Curevac-Aktie: So erfolgreich war der Börsengang!

Curevac wurde vor allem durch die Corona-Pandemie bekannt, denn das Unternehmen aus Deutschland forscht an einem Impfstoff gegen das Virus. Bisher war das Unternehmen bei der breiten Masse unbekannt. Durch den starken Kapitalbedarf, aber auch durch das öffentliche Interesse am Unternehmen wurde kurzerhand der Börsengang geplant und auch durchgeführt.

Schnell schoss der Kurs am ersten Handelstag nach oben und Aktionäre, die die Aktie zum Ausgabepreis ergattern konnten, machten ein gutes Geschäft. Nach dem ersten Handelstag stand der Kurs über 50 Euro und er kletterte sogar noch weiter nach oben. Dann folgte aber die erste Korrekturbewegung, die den Kurs nach unten schickte.

Die Europäische Union will in Europa einen Impfstoff für alle bereitstellen und dafür 400 Mio. Euro in die Hand nehmen. Von dieser Offensive könnte auch Curevac profitieren. Auch die USA haben sich von anderen Herstellern bereits mögliche Impfstoffe vorzeitig gesichert und Verträge abgeschlossen. Wie das Geld am Ende genau eingesetzt wird, wird sich in den nächsten Wochen entscheiden, die EU will darüber final entscheiden.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.