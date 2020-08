CureVac und RWE auch bei Derivateanlegern im Fokus

Gleich mehrere Calls handeln die Anleger in Stuttgart heute auf das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac. Beim meistgehandelten Call (WKN LS71JM) liegen laut Auskunft unseres Händlers hauptsächlich kleinere Kauforders vor. Sowohl der Basispreis als auch die Knock-out-Barriere liegen gegenwärtig bei 30,0025 Euro.





Auf den amerikanischen Biotech-Riesen Gilead Sciences verkaufen die Derivateanleger heute einen Knock-out-Call (WKN MF8YKY). Mit seinen weltweit über 12.000 Beschäftigten erzielte Gilead Science laut jüngsten Zahlen im ersten Halbjahr einen Umsatz von 10,5 Milliarden US-Dollar. Die Aktie notiert heute bei 54,50 Euro über 5,5% tiefer.Bei den Optionsscheinen greifen die Stuttgarter Anleger heute auf einen Call-Optionsschein (WKN MC6EH3) auf RWE zurück. Unser Händler verzeichnet in dem Optionsschein fast ausschließlich Kauforders – anscheinend gehen die Anleger von einer steigenden RWE-Aktie aus. Mit einem Basispreis von 35 Euro und einer Laufzeit bis zum 18.06.2021 notiert der Optionsschein gegenwärtig aus dem Geld. EUWAX

