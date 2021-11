CureVac: Weiter im Abwärtstrend, aber.... [...]

Das Biotech Unternehmen aus Tübingen (WKN A2P71U) befindet sich bereits seit Ende August in einer Abwärtsspirale.



Charttechnisch lässt sich hier ein Trendkanal einzeichnen, innerhalb dessen die Notierung immer weiter nach unten rutscht. In den letzten Handelstagen kam es jedoch zu einer deutlichen Erholung, weswegen die Aktie nun wieder an der Oberkante des Abwärtstrendkanals anklopft. Gelingt hier das Break nach oben, wäre zumindest der Negativtrend gestoppt und die spekulative Tradingchance da, wieder erste kleine Longpositionen aufzubauen. Wir bleiben am Ball! Aktuell notiert CureVac bei 36,86 Euro.



CureVac Tageschart

