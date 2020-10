CureVac: Kurssprünge!

Der Impfstoffhersteller CureVac startet in Panama und Peru die klinische Phase 2a seines Impfstoffes CVnCoV gegen das COVID-19 Virus. Der Test findet an 690 gesunden Personen statt. Für die Aktie ging es gestern zeitweise mit einem Tagesplus von 7,20% auf 41,60 Euro deutlich nach oben. Zum Handelsende kam der Kurs jedoch wieder etwas zurück und notierte bei 39,66 Euro. EUWAX

