CureVac: Es geht immer tiefer!

Der Chart lügt nicht! Curevac (WKN A2P71U) kommt und kommt nicht auf die Beine.



Bereits seit Ende August kennt der Kurs nur eine Richtung - nach unten! Mittlerweile hat sich die Notierung mehr als halbiert, aktuell steht die Aktie zur Stunde bei nur noch 31,51 Euro. Der im Chart eingezeichnete Abwärtstrendkanal hat somit weiter Bestand, erst bei Break der Trendoberkante sollte sich die Lage wieder aufhellen. Bis dahin bleiben wir somit weiterhin an der Seitenlinie!

CureVac Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.