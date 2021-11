CureVac: Erneuter Versuch?

Das Tübinger Unternehmen (WKN A2P71U) befindet sich bereits seit Monaten im Abwärtstrend, wir hatten hierzu schon mehrfach berichtet.



Aus Sicht der Charttechnik bewegt sich der Kurs innerhalb eines Trendkanals immer weiter nach unten. Am heutigen Handelstag klopft die Notierung nun jedoch erneut wieder an der Kanaloberkante an. Kann diese nun nach oben überwunden werden, wäre der negative Trend passe und die Chance gegeben, ggf. wieder erste Longpositionen mit vernünftigen Chance/Risiko Verhältnis aufzubauen. Aktuell steht CureVac bei 32,30 Euro.

CureVac Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.