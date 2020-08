CureVac: Erneute Einbußen!

Auch am Mittwoch war die CureVac-Aktie wieder der meistgehandelte Wert der Anleger in Stuttgart und kann dabei anfänglich rund 3,4% zulegen. Nachbörslich ging es dann aber deutlich bis auf rund 47 Euro nach unten. Gegenüber dem Höchststand am Montag büßte die Aktie des Tübinger BioTech-Unternehmen inzwischen allerdings kräftig ein.

