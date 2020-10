CureVac-Aktie: Ein wahrer Börsenkrimi!

Die CureVac-Aktie wandelt derzeit auf einem schmalen Grat. Die Zukunftsaussichten kennen eigentlich nur zwei Extreme. Entweder kann das Unternehmen mit dem in Entwicklung befindlichen Corona-Impfstoff Erfolge feiern oder es kommt zum Scheitern. Dazwischen gibt es nicht viel Luft. In beiden Szenarien wären an der Börse enorme Kursbewegungen zu beobachten. Nur in welche Richtung es geht, das ist aktuell noch völlig offen.

Die Anleger sind mit Blick auf CureVac derzeit eher vorsichtig geworden. Zwar konnte die Aktie sich nach den herben Verlusten im September wieder etwas erholen, von Höchstständen bei rund 80 Euro ist sie aber weiterhin weit entfernt. Zum Wochenende notierten die Anteile bei 44,86 Euro, nachdem es am Freitag um 0,3 Prozent abwärts ging. Wer hier investiert ist, wird wohl weiterhin starke Nerven brauchen. Mit einer Zulassung des Impfstoffs, von dem so ziemlich alles abhängt, ist frühestens im kommenden Jahr zu rechnen.





