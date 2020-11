CureVac Aktie – Das klingt sehr vielversprechend!!

Wie geht es weiter bei Curevac? Das Biotech-Unternehmen ist auf der Zielgeraden! Die Entwicklung und vor allem Zulassung eines Covid19-Impfstoffs scheint nur eine Frage der Zeit. Die jüngsten Studienergebnisse sind vielversprechend! Und auf der Suche nach einem Partner für die Produktion des Impfstoffs “CVnCoV” ist Curevac in Deutschland fündig geworden.

So wird das Unternehmen mit dem MDAX-Mitglied Wacker Chemie kooperieren. So soll der bayerische Spezialchemiekonzern noch im ersten Halbjahr 2021 mit der Produktion des Curevac-Impfstoffs beginnen! Wacker Chemie wird pro Jahr mehr als 100 Millionen Impfstoffdosen produzieren! Eine einfache Rechnung sorgt nun für Phantasie. So will die EU den Impfstoffherstellern 15,50 Euro pro Dosis bezahlen. So zumindest eine Meldung der Nachrichtenagentur “Reuters”! Bei über 100 Millionen Impfstoffdosen von Curevac könnte das Biotech-Unternehmen somit über 1,5 Milliarden Euro an Umsatz erzielen!

Vor allem aber die einfache Logistik in Verbindung mit dem Curevac-Impfstoff sorgt für Phantasie! Denn im Gegensatz zu anderen Impfstoffen – so von BioNTech oder auch Moderna – wird bei der Lagerung und Transport des “CVnCoV” keine extreme Tiefsttemperatur notwendig. Der auf der mRNA-Technologie basierende Impfstoff kann im normalen Kühlschrank aufbewahrt werden. Da wiederum die Impfung allein der EU-Bevölkerung mehrere Monate bis Jahre andauern könnte, dürfte mittel- bis langfristig eher der Curevac-Impfstoff die Nase vorn haben.

Und ganz wichtig: In Schwellenländern sowie Entwicklungsländern steht eine Logistik für den BioNTech-Impfstoff nur selten bis gar nicht zur Verfügung! Auch hier dürfte der Curevac-Impfstoff bevorzugt werden!

Aus charttechnischer Sicht steht die Curevac-Aktie an den bisherigen Tops und somit vor einem Widerstand. Rücksetzer dürften auf Kaufinteresse stoßen! Jedes neue Hoch hingegen lässt ein Ziel bis rund 100 US-Dollar zu!





