CureVac-Aktie: Das ist ein ordentlicher Dämpfer!

Kurz nachdem die Corona-Impfungen im Vereinigten Königreich am Dienstag angelaufen sind, verbreiten sich schon die ersten Hiobsbotschaften über die neuartigen Wirkstoffe. Bei zwei Mitarbeitern des NHS soll es zu allergischen Reaktionen gekommen sein, die behandelt werden mussten. Das ist Wasser auf die Mühlen der Impfkritiker, welche sich darin in ihren ständigen Warnungen bestätigt fühlen dürften. Darüber hinaus sind es aber auch schlechte Nachrichten für die Anleger. Viele Aktien aus der Branche reagierten negativ, wenn auch in überschaubarem Rahmen, auf die Meldungen. Auch für CureVac ging es zuletzt in Richtung Süden, auch wenn die Tübinger mit dem betreffenden Impfstoff überhaupt nichts am Hut haben.

Alles halb so schlimm?





CureVac-Gründer Ingmar Hoerr warnte bereits davor, jetzt schon in Panik zu geraten. Seiner Ansicht nach ist es völlig normal, dass es bei einigen Patienten zu Nebenwirkungen komme. Unter anderem seien Symptome wie ein geschwollener Oberarm oder kurzfristiges Fieber möglich. Dies sei aber bei allen Arten von Impfstoffen normal und trete etwa auch bei Grippeimpfungen auf. Hoerr hält alle ungewollten Erscheinungen bei Corona-Impfungen für behandelbar. Um Schadensbegrenzung bemühen sich derweil auch die britischen Behörden. Jene sprachen zwar kürzlich eine Warnung für die Corona-Impfstoffen aus, dabei handele es sich aber um eine reine Vorsichtsmaßnahme.

Das versteh, wer will





Die beiden von Nebenwirkungen betroffenen Personen haben laut Medienberichten bereits eine lange Geschichte mit allergischen Reaktionen hinter sich und gelten daher kaum als Maßstab für mögliche Komplikationen bei der Corona-Impfung. Dennoch ist den Anlegern die Sorge anzumerken. Aus irgendeinem Grund traf es die Anteile von CureVac besonders hart. Jene verloren am Mittwoch zeitweise um etwa zwölf Prozent an Wert. Am Donnerstag war von einer Erholung noch nichts zu spüren. Stattdessen setzte sich der negative Trend mit weiteren leichten Verlusten fort und die Kurse polterten jetzt schon bis auf 108,04 Euro abwärts.





